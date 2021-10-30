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Глава СПЧ заявил о «веке побеждающей низкой культуры» для человечества

ТК «Звезда»
1 час назад

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что нынешний век является веком побеждающей низкой культуры. Об этом он сказал на сессии «Поиск путей преодоления неолиберальной социально-экономической системы», которая проходит в рамках XIV Евразийского экономического форума в Вероне.

«Мы свидетели деградации»: Глава СПЧ о культуре человечества
Фото: АГН Москва Global Look PressАГН Москва Global Look Press

«Мы свидетели деградации культуры. Всегда существовали высокая и низкая культуры, но только сейчас представители низкой культуры не позволяют выстраивать культурную иерархию, разрушают ее», – считает Фадеев, пишет РИА Новости.

Ранее Валерий Фадеев высказался против отмены в России моратория на смертную казнь. По его мнению, отменять мораторий нельзя, так как при вынесении приговора не исключены ошибки.

Социология,Общество,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,РИА Новости,
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