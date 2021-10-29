Россияне готовы сменить профессию, чтобы остаться на удаленке

По ее мнению, в новой реальности, к которой нас привела пандемия коронавируса, люди, которые давно определись с профессией, вдруг получили дополнительные возможности: в первую очередь временные, для переобучения. "Это связано с тем, что поколение нынешних 35-45 летних, как правило, выбирало профессию в соответствии с модой, и далее шло по накатанной. Вынужденный исход из офисов наконец подтолкнул работников заняться любимым делом, а также поиском возможности и дальше работать удаленно", - уточнила Малеева, добавив, что в качестве смены деятельности люди чаще всего рассматривают такие сферы как психология, фитнес, кулинария, бьюти-услуги, ландшафтный дизайн.