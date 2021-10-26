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Россияне объяснили «нелюбовь» к наличным

Lenta.ru
49 минут назад

Главным преимуществом безналичных платежей россияне назвали удобство (так ответили 96 процентов опрошенных), говорится в исследовании Райффайзенбанка, передает РИА Новости.

Россияне объяснили «нелюбовь» к наличным
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также опрошенные отдают предпочтение безналичным платежам из-за гигиены (37 процентов) и безопасности (31 процент). Кроме того, россияне объяснили, что важным фактором является возможность совершать платежи и переводы онлайн без необходимости использовать банкоматы.

При этом более 90 процентов продолжают активно использовать банкоматы, в основном для снятия и внесения наличных. Каждый десятый не любит наличные и не расплачивается ими в повседневной жизни. Аналитики отметили, что россияне почти перестали оплачивать услуги или погашать кредит через банкомат. Эти сервисы россияне получают в мобильном приложении своего банка.

Ранее сообщалось, что треть россиян предпочитают наличные деньги банковским картам. Это связано с тем, что карты не везде принимают к оплате. Также россияне признались, что с помощью «осязаемых» денег они рассчитывают получить скидки при покупках (19 процентов), оплачивают съемное жилье (15 процентов). Еще четыре процента выразили недоверие к цифровым платежам.

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов заявил, что в среднем количество безналичных платежей превышает 70 процентов и эта тенденция продолжает развиваться.

Социология,Виктор Достов,Райффайзенбанк Австрия,РИА Новости,
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