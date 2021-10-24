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Стивен Сигал намерен наладить отношения между Россией и Японией

Ura.Ru
17 часов назад

Отношения между Россией и Японией можно «починить». Об этом сообщил американский актер Стивен Сигал.

Стивен Сигал намерен наладить отношения между Россией и Японией
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Больно слышать, что наши отношения с Японией рушатся. Мне очень нравится Япония и надеюсь, всю эту ситуацию можно будет „починить“. В российском правительстве есть много людей, которые хорошо относятся к Японии, японцы хорошо относятся к России», — сказал Стивен Сигал в разговоре с Соловьевым на Youtube-канале «Соловьев Live», сообщает сайт МК.RU.

Он заявил, что собирается усердно работать, чтобы прояснить происходящее в отношениях между Россией и Японией. Для этого он запланировал встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисида. По мнению голливудского актера, россияне хорошо относятся к Стране восходящего Солнца. В то же время в Японии любят российских граждан.

Ранее стало известно, что Стивен Сигал пришел в российскую политику. На заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу актеру вручили партийный билет партии «Справедливая Россия — За правду».

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Социология,Стивен Сигал,Google,Правительство РФ,
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