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Россияне выбрали лучшие места страны для отпуска тещи

Lenta.ruиещё 1
12 часов назад

Россияне устремятся в три города на отдых в декабре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В преддверии Международного дня тещи, который празднуют в четвертое воскресенье октября (в этом году 24 числа), сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, куда россияне предпочли бы отправить родственницу в отпуск. Список лучших мест страны опубликован на сайте системы поиска.

Большинство россиян предложили бы своей теще отдохнуть на курортах Кавказских Минеральных Вод — такой вариант выбрали 27 процентов опрошенных. Второй по популярности ответ — Крым. Так, путевку на черноморское побережье рассмотрели бы 23 процента респондентов. Отправить любимую родственницу на Крайний Север, в город-порт Магадан, захотели 13 процентов участников опроса.

Еще 12 процентов россиян пошутили, что лучшим вариантом будет отправить тещу в темную чащу леса. Алтайский край отметили шесть процентов респондентов, Калининградскую область — четыре процента, Тула — три процента, Краснодарский край и Кострома — по 1,3 процента.

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие направления для путешествия выходного дня в ноябре. Так, Краснодар, Пятигорск и Ростов-на-Дону стали популярными местами для коротких поездок — стоимость проживания в этих городах колеблется от 1,4 до 2,8 тысячи рублей в сутки.

Социология,Крым наш,
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