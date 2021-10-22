Россияне устремятся в три города на отдых в декабре

В преддверии Международного дня тещи, который празднуют в четвертое воскресенье октября (в этом году 24 числа), сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос в социальных сетях и выяснил, куда россияне предпочли бы отправить родственницу в отпуск. Список лучших мест страны опубликован на сайте системы поиска.

Большинство россиян предложили бы своей теще отдохнуть на курортах Кавказских Минеральных Вод — такой вариант выбрали 27 процентов опрошенных. Второй по популярности ответ — Крым. Так, путевку на черноморское побережье рассмотрели бы 23 процента респондентов. Отправить любимую родственницу на Крайний Север, в город-порт Магадан, захотели 13 процентов участников опроса.

Еще 12 процентов россиян пошутили, что лучшим вариантом будет отправить тещу в темную чащу леса. Алтайский край отметили шесть процентов респондентов, Калининградскую область — четыре процента, Тула — три процента, Краснодарский край и Кострома — по 1,3 процента.