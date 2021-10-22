Роспотребнадзор оценил результативность мер против COVID-19

«Меры, которые сейчас вводят, должны повлиять на темпы роста, но ощутим мы их действие не сразу», — отметила Пшеничная. Она пояснила, что цепочки передачи вируса не могут прерваться в один день, а длительный инкубационный период растягивает время стабилизации процесса. Поэтому заболеваемость COVID-19 может оставаться на высоком уровне еще «какое-то время».