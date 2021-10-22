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Роспотребнадзор оценил влияние мер против коронавируса на заболеваемость

Lenta.ru
12 минут назад

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила влияние мер против коронавируса на уровень заболеваемости в стране. Ее слова передает РИА Новости.

Роспотребнадзор оценил результативность мер против COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меры, которые сейчас вводят, должны повлиять на темпы роста, но ощутим мы их действие не сразу», — отметила Пшеничная. Она пояснила, что цепочки передачи вируса не могут прерваться в один день, а длительный инкубационный период растягивает время стабилизации процесса. Поэтому заболеваемость COVID-19 может оставаться на высоком уровне еще «какое-то время».

«Если население сейчас продолжит активную вакцинацию и ревакцинацию и будет скрупулезно соблюдать меры предосторожности, то, возможно, вводимых временных более жестких ограничительных мер будет достаточно», — заключила Пшеничная, добавив, что «расслабляться сейчас категорически нельзя».

Ранее вирусолог Евгений Тимаков оценил, как продление школьных каникул на две недели скажется на заболеваемости коронавирусом. По его словам, мера снизит число социальных контактов, что позволит частично заблокировать распространение инфекции.

Социология,Общество,Евгений Тимаков,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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