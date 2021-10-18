Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге работодателей Universum

Сбер занял первое место среди российских банков в рейтинге "Самых привлекательных работодателей России по мнению профессионалов – 2021" международного брендингового агентства Universum. Отмечается, что Сбер создает условия для самореализации сотрудников и помогает сохранить баланс между работой и личной жизнью. Также Сбер поднялся на шестое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний. "Главная ценность Сбера — наши люди. Мы прислушиваемся к мнению сотрудников, развиваем технологические HR-инструменты и стараемся быстро реагировать на изменения. Наша цель — предоставить каждому человеку, который пришёл работать в Сбер, все возможности для личного и профессионального роста и самореализации", - отметила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбербанка Наталья Дудина. Рейтинг "Самых привлекательных работодателей России по мнению профессионалов – 2021" составлен с помощью исследования, проведенного с октября 2020 по март 2021 года. В ходе исследования у 18 675 российских профессионалов узнали их карьерные предпочтения и приоритеты, а также выяснили самые привлекательные для них компании и отрасли.