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Эксперт назвал основного «виновника» четвертой волны коронавируса

Primpressиещё 6
7 октября 2021

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал в эфире радио Sputnik, как ученые готовятся к четвертой волне коронавируса и в чем причина роста заболеваемости, сообщает PRIMPRESS.

Эксперт назвал основного «виновника» четвертой волны коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заболеваемость COVID-19 в России растет, эксперты считают, что в стране началась четвертая волна пандемии. Главным «виновником» распространения коронавирусной инфекции является штамм дельта, сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

«Штамм дельта уже завоевал себе огромную территорию Евразии. У нас сейчас, наверное, 85% всех госпитализаций (пациентов с COVID-19. – Прим. ред.) с этим связано. Дело в том, что у дельты инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При «классическом» китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырех дней», – сказал Александр Бутенко.

Чтобы предотвратить распространение новых вариантов коронавируса вирусолог считает, что нужно совершенствовать вакцины.

«Рано или поздно естественным путем возникнет иммунитет и к нему (к штамму дельта. – Прим. ред.), но разработчики вакцин уже сейчас начинают делать новые комбинированные препараты. В них будут содержаться антигены нескольких доминирующих генотипов вируса. Они (новые вакцины. – Прим. ред.) должны будут защищать от совокупности всех вариантов (коронавируса. – Прим. ред.), которые сейчас представляют проблему», – уверен Александр Бутенко.

Социология,Радио,Александр Бутенко,Минздрав РФ,ИА Sputnik,
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