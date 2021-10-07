Эксперт назвал основного «виновника» четвертой волны коронавируса

«Штамм дельта уже завоевал себе огромную территорию Евразии. У нас сейчас, наверное, 85% всех госпитализаций (пациентов с COVID-19. – Прим. ред.) с этим связано. Дело в том, что у дельты инкубационный период короче, скорость передачи инфекции от больного к здоровому человеку значительно выше. При «классическом» китайском варианте 2019 года был инкубационный период четырнадцать дней, а теперь от двух до четырех дней», – сказал Александр Бутенко.