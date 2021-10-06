Названы профобласти с быстрорастущей зарплатой

«Вакуум рабочих рук сейчас наблюдается в строительной сфере, сфере услуг, ЖКХ и мобильности населения. < > Только в строительной сфере Минстрой недавно заявлял о нехватке 2 млн рабочих. И зарплаты строителей и мастеров по ремонту растут сейчас быстрее всего. В среднем рост вознаграждений — на 25—30% по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Сергея Сухоставцева «Life».