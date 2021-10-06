Названы профобласти с быстрорастущей зарплатой

Наибольший рост уровня заработной плате наблюдается в строительной сфере, сфере услуг, ЖКХ и мобильности населения. Об этом рассказал директор по развитию бизнеса платформы «Рокет ворк» Сергей Сухоставец.
«Вакуум рабочих рук сейчас наблюдается в строительной сфере, сфере услуг, ЖКХ и мобильности населения. < > Только в строительной сфере Минстрой недавно заявлял о нехватке 2 млн рабочих. И зарплаты строителей и мастеров по ремонту растут сейчас быстрее всего. В среднем рост вознаграждений — на 25—30% по сравнению с прошлым годом», — приводит слова Сергея Сухоставцева «Life».
Специалист отметил, что повышение уровня зарплат связано с нехваткой трудовых мигрантов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также из-за возросшей популярности удаленного потребления, растут зарплаты у грузчиков, складских рабочих, курьеров — в среднем тоже на 25%. Согласно статистике hh.ru. в топ-5 профобластей по уровню предлагаемых зарплат осенью 2021 года вошли добыча сырья (65 274 рубля), строительство, недвижимость (61 431 рубль), домашний персонал (60 889 рублей), автомобильный бизнес (59 026 рублей), спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (55 953 рубля).
Ранее сообщалось, что эксперты составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. В тройку лидеров, где платят свыше 100 тысяч рублей в месяц, вошли Салехард, Южно-Сахалинск и Москва.