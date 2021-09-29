Сбер приготовил подарки для тех, кто пройдёт Всероссийскую перепись населения на портале госуслуг

Впервые в истории России перепись населения будет проходить и в онлайн-режиме. Сбер, в качестве партнёра Всероссийской переписи населения, поможет провести её в цифровом формате и подарит её участникам подарки от компаний своей экосистемы.

Всем прошедшим перепись онлайн, станет доступна подписка СберПрайм на три месяца всего за один рубль, а также, в зависимости от региона, скидки и предложения сервисов экосистемы Сбера, среди которых Okko, SberDevices, СберМобайл, Delivery Club, Самокат, СберМаркет, СБЕР ЕАПТЕКА, СберМегаМаркет, СберЛогистика, СберСтрахование и Афиша.

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Чтобы получить подарки от компаний группы Сбер необходимо:

пройти перепись на портале государственных услуг РФ;

получить цифровой код с ссылкой на сайт Сбера в личном кабинете на портале Госуслуг и по электронной почте;

ввести полученный цифровой код, войти по Сбер ID и выбрать подарки.

Авторизация по Сбер ID доступна всем, для этого необязательно быть клиентом Сбера или иметь банковскую карту.

Мы сотрудничаем с Росстатом уже много лет и рады стать партнёром Всероссийской переписи населения — масштабного проекта огромной значимости, который в этом году впервые проводится в "цифре". Мы уже запланировали совместные мероприятия по информированию населения, выдаём переписчикам бесплатные зарплатные карты со специально разработанным индивидуальным дизайном и предусмотрели страхование сотрудников, участвующих в переписи, от несчастных случаев в нашей дочерней компании "СберСтрахование". Сбер готов оказать всестороннюю поддержку Росстату и всем, кто занят в переписи. А скидки и бонусы от нашей экосистемы порадуют тех, кто выберет цифровой способ прохождения переписи на сайте госуслуг, ведь это возможность экономить деньги в широком перечне жизненных ситуаций — от просмотра фильмов и прослушивания музыки до заказа такси и еды

Михаил Чачин

Вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка

По данным опроса Mail.ru Group, уже сейчас 82% населения нашей страны знают о том, что будет проходить перепись. 56% опрошенных, готовых принять в ней участие, хотят воспользоваться порталом Госуслуг. Для этого достаточно стандартной учетной записи и выхода в интернет. При отсутствии учетной записи на Госуслугах, можно самостоятельно зарегистрироваться и сразу пройти перепись — не обязательно подтверждать свой аккаунт. На портале один человек может переписать всю семью, домохозяйство. Зашли под одной учетной записью, переписались – и, пожалуйста, в отделение или на сайт Сбербанка – получать подарки

Заместитель руководителя Росстата