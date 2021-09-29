Сбер назвал средний платёж по ипотеке в России

Средний платеж россиян по ипотеке составляет 23 тысячи 200 рублей в месяц. Ипотечный платеж за квартиры в новостройках чуть выше — 25 тысяч 700 рублей, а за жилье на вторичном рынке — 21 тысяча рублей.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

При этом средняя заработная плата по данным Росстата за июль — 55 тысяч 170 рублей.

Такие данные озвучил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера».

Николай Васёв Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Сегодня действующий ипотечный кредит в Сбере имеют около 4 млн человек. 52% из них — мужчины, 48% — женщины. Чаще всего ипотеку оформляют клиенты старше 35 лет: их доля составляет 56,5%. Доля людей в возрасте 25–34 лет — 39,4%, до 25 лет — 4,1%.