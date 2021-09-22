Исследование Rambler&Co: Россияне высказали свое отношение к digital-рекламе

Согласно опросу, 76% респондентов ждут от рекламы полезную информацию

23 и 24 сентября 2021 года состоится Пятый Национальный рекламный форум, организованный Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), на котором эксперты традиционно обсудят трансформацию отрасли и её будущее. Медиахолдинг Rambler&Co решил узнать перед мероприятием мнение интернет-пользователей – что им больше всего нравится в digital-рекламе и как она им помогает?

Большинство респондентов (76%) считают, что главная функция рекламы – информировать. 19% ждут от неё помощи в выборе, а 5% – развлекательного контента.

Отношение к рекламе в интернет-медиа разделило читателей почти пополам. 41% она устраивает – из них 21% важна органичность присутствия рекламного сообщения в контенте, 13% воспринимают ее как данность, она им не мешает, а 7% отмечают её пользу. Остальные высказались нейтрально.

Интересно, что почти половине респондентов (49%) реклама уже помогла – из них 35% узнали что-то новое, 7% определились с выбором товара, 5% она развлекла, а у 2% появились любимые бренды.

Из всего разнообразия рекламного контента потребителей чаще всего привлекает красивый дизайн баннеров (37%). На втором месте – нативные тексты, за которые проголосовали 27% респондентов. Четверть участников опроса любимым форматом назвали видео с качественным продакшном, 8% нравятся интерактивы и геймификация и 3% важно наличие «звёздного» лица в рекламе.

У двух третей опрошенных пользователей (66%) есть порядка двух медиа, информации которых они доверяют. 27% считают авторитетными около 3 источников, у 7% – более четырёх любимых изданий. При этом 20% из них верят рекламе на любимых медиа больше, чем на других.