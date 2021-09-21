В России «дельта»-штамм вытеснил другие варианты коронавируса

«Дельта»-штамм стал доминирующим вариантом коронавируса на территории России, заявил представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
По его словам, данный штамм появился в нашей стране примерно в конце апреля и уже к середине лета стал доминирующим. С августа в исследованиях наблюдали, что до 100% образцов относились именно к этому варианту, сообщает РИА «Новости».
При этом более летальный «йота»-штамм, выявленный в РФ осенью прошлого года, не получил широкого распространения.
Хафизов добавил, что в Южной Америке растет число случаев заражения «мю»-штаммом, но их доля не превышает нескольких процентов.
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