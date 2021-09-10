Россияне стали реже считать развод трагедией

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении RT) сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, россияне за 10 лет стали реже считать развод трагедией. В 2011 году такого мнения придерживались 18% опрошенных, а в 2021-м — 14%.

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Каждый второй респондент (53%), как отмечается в новом исследовании, считает, что развод — это грустная, но необходимая в некоторых обстоятельствах мера. По их мнению, расставание предпочтительнее, чем брак, который психологически травмирует супругов и их детей.

16% опрошенных заявили, что в современном мире нет необходимости сохранять отношения, если муж и жена больше не любят друг друга.

При этом 14% россиян отметили недопустимость развода. Уточняется, что как настоящую драму распад семьи чаще всего воспринимают те, кому не приходилось разводиться, а также те, у кого есть дети. И мужчинам такая точка зрения свойственна больше, чем женщинам.

60% опрошенных считают также важным сохранить доброжелательные отношения. 17% выступили против этого.

Среди тех, кто уже пережил развод, в необходимости сохранения хороших отношений убеждены 57%, тогда как среди неразводившихся — 63%.