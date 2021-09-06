Голикова объяснила низкую продолжительность жизни в России

В России мужчины составляют 80 процентов умирающих в трудоспособном возрасте. Так масштабы мужской смертности оценила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста», — сказала Голикова во время выступления на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда.

По ее словам, от общего числа умерших почти треть составляют россияне трудоспособного возраста.