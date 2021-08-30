Россияне заступились за приехавших в Москву мигрантов

Россияне в сети заступились за приехавших в Москву мигрантов. Жаркая полемика разгорелась из-за поста в Facebook-группе «Москва моя», в которую выложили фото с двумя представительницами разных культур, ехавшими бок о бок в столичном автобусе.

Фото: Мослента Мослента

Голова и шея у одной из девушек прикрыта хиджабом, а рядом с ней сидит блондинка со смартфоном. Подпись к фото гласит: «Moscovites» (Москвичи — прим. «Мосленты»).

Часть пользователей резко отрицательно высказалась относительно приезжих. «Москвичи уже лишние в этом городе. Я уже у них в гостях», «Нет. Это не москвичка», «Европа тоже активно выступала за мультикультурализм, а теперь поняла, что попала в ловушку», — написали комментаторы под постом.

Однако многие пользователи поддержали приезжих. «Некоторые комментаторы забывают, что наша страна многонациональна и мультикультурна», «Хорошее фото! Обе девушки прекрасны», «Обычная московская жизнь, лично у меня девушки в хиджабах не вызывают никаких эмоций, привыкла», — написали москвичи.

Ранее, 20 августа, руководитель отдела «Этнодемографических и интеграционных процессов» Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Виктория Леденева рассказала, что столкновение культур является одной из основных причин страха и раздражения москвичей по отношению к мигрантам.