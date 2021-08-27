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Россиян предостерегли от «похоронного» мошенничества

Lenta.ru
1 час назад

Руководитель Национального центра развития похоронного дела Павел Уланов призвал не доверять оперативным звонкам из ритуальных агентств сразу после кончины близкого. Эксперт объяснил, что в таком случае, скорее всего, действуют «похоронные» мошенники, сообщает радио Sputnik.

Россиян предостерегли от «похоронного» мошенничества
Фото: PixabayPixabay

По словам Уланова, если фирмы в области ритуальных услуг проявили инициативу и первыми позвонили родственникам скончавшегося человека, то информацию об умершем продали. «То есть из-за этого ваш чек будет на 20-30 тысяч дороже», —предостерег россиян эксперт.

Уланов добавил, что торговля информацией — это «бич» похоронной отрасли с момента распада СССР. По его словам, существует около 20 источников утечки данных. «В этой схеме и какие-то зеркальные сервисы, и полиция, и врачи, и служба трупоперевозки, и кого там только нет», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на похоронных услугах. Выручка ритуальных агентств возросла только на девять процентов. Граждане, особенно в регионах, стремятся экономить на дополнительных и мемориальных расходах

Социология,Общество,ИА Sputnik,
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