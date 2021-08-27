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Москвичи не захотели возвращаться с удаленки в офис

Мослента
1 час назад

Москвичи выступили против возвращения в офис после работы в удаленном формате. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», имеющиеся в распоряжении «Вечерней Москвы».

Москвичи не захотели возвращаться с удаленки в офис
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

По результатам опроса, более 40 процентов респондентов заявили, что не хотели бы возвращаться в офисы с удаленки, на которую их перевели из-за эпидемиологических ограничений. Еще 29 процентов москвичей хотят работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться на полную рабочую смену в офис согласились лишь 30 процентов опрошенных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование о переводе 30 процентов сотрудников предприятий на удаленную работу. Градоначальник отметил, что число новых госпитализаций в столице уменьшилось более чем в два раза по сравнению с показателями прошлых месяцев.

Социология,Сергей Собянин,
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