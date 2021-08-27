Москвичи не захотели возвращаться с удаленки в офис

Москвичи выступили против возвращения в офис после работы в удаленном формате. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», имеющиеся в распоряжении «Вечерней Москвы» .

По результатам опроса, более 40 процентов респондентов заявили, что не хотели бы возвращаться в офисы с удаленки, на которую их перевели из-за эпидемиологических ограничений. Еще 29 процентов москвичей хотят работать из офиса только несколько раз в неделю. Вернуться на полную рабочую смену в офис согласились лишь 30 процентов опрошенных.