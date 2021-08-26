Минтруд изменит правила начисления выплат на детей от 3 до 7 лет

Министерство труда и социальной защиты России собирается изменить правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Ольгу Баталину.
По ее словам, изменения затронут имущество, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь. В конце марта кабмин утвердил правила назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Если в настоящее время семьи с двумя и более автомобилями на нее рассчитывать не могут, то по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать машины, которые не сняты с регистрационного учета в ГИБДД, а также находятся в розыске или под арестом. Аналогичные условия действуют, когда речь идет о помощи одиноким родителям, а также женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Как рассказала Баталина, Минтруд, как и в прошлом году, постоянно проводит мониторинг обратной связи от граждан, обращающихся за мерами социальной поддержки.
«С учетом этого готовятся изменения в правила предоставления выплаты <...> которые позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом», — заявила она.
Замглавы министерства также сообщила, что изменения внесут до конца года.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит свыше 21 млрд руб. на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет.
До этого президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от шести до 18 лет.