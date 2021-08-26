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В Подмосковье выявили 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 19 мая

ТАССиещё 2
4 часа назад

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 726, что стало минимумом с 19 мая, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

В Подмосковье выявили 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 19 мая
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее, по данным штаба, в регионе выявили 776 заразившихся, всего с начала пандемии - 418 118.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 712 против 1 402 днем ранее, до 1 560 501.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 54 против 52 днем ранее. Всего в столице умерли 27 193 человека, следует из сообщения штаба.

Социология,ИТАР-ТАСС,Московская Область,Москва,
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