В Подмосковье выявили 726 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 19 мая

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 726, что стало минимумом с 19 мая, следует из опубликованных в четверг данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

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Днем ранее, по данным штаба, в регионе выявили 776 заразившихся, всего с начала пандемии - 418 118.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 712 против 1 402 днем ранее, до 1 560 501.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%.