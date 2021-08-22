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Россияне рассказали, чего хотят от начальства

Секрет Фирмыиещё 1
15 часов назад

Большая часть россиян (52%) хочет, чтобы начальство проявляло к ним внимание и оказывало поддержку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Райффайзенбанка, который опросил 2000 жителей крупных российских городов. Половина респондентов указали, что для комфортной работы нужны гибкий график и частичная удалёнка. А вот удобный и красивый офис оказался важен только для 20% граждан. Исследование Райффайзенбанка показало , что 52% опрошенных хотели бы получить поддержку от работодателя в различных сферах жизни: страхование здоровья; помощь в трудных жизненных ситуациях; корпоративные скидки и льготы; возможности для досуга и занятий спортом. По мнению 65% опрошенных, находиться в коллективе некомфортно без дружеских отношений. 7% россиян в качестве причины для смены работы назвали ослабление связи с командой на удалёнке и интереса к задачам. Подавляющее большинство участников опроса при поиске работы не ориентируются на известный бренд. Каждый пятый россиянин предпочитает трудиться в фирме, в которой созданы условия для привнесения личного вклада в результат. Только для 17% россиян комфорт на рабочем месте определяется брендом и ценностями компании, хотя большинство опрошенных (68%) при прочих равных выбирают работу, совпадающую с личными ценностями. Ранее «Секрет» рассказывал (secretmag.ru/news/v-rossii-sozdali-platformu-dlya-poiska-idealnoi-raboty-15-08-2021.htm), что в России создали платформу для поиска идеальной работы. Алгоритмы системы подбирают подходящие вакансии после анализа рынка труда, характеристик соискателя и корпоративной культуры в тех или иных компаниях. Фото: Pixabay, Pixabay License Откроем важный секрет: всё самое интересное — в нашем телеграме .

Россияне рассказали, чего хотят от начальства
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Социология,Райффайзенбанк Австрия,
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