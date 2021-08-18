Рейтинг Байдена упал до минимума на фоне ситуации с Афганистаном

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до минимума и составил 46% после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан", следует из опубликованных данных совместного опроса агентства Reuters с социологической службой Ipsos.

Фото: Susan Walsh/AP Susan Walsh/AP

В сравнении с аналогичным опросом, который провело Reuters и служба Ipsos 13 августа, рейтинг поддержки президента упал на 7%. Тогда главу государства поддерживали 53% американцев. Участниками опроса стали совершеннолетние граждане. Их число, как и данные о статистической погрешности, не уточняются.