Более трети новосибирских водителей покупают новый автомобиль каждые 4 года

Эксперты «Авито Авто» провели опрос среди новосибирских водителей и узнали, почему они покупают новый автомобиль и как часто это делают. Оказалось, что более 30% опрошенных меняют авто раз в 4-5 лет, еще 29% - раз в 6-10 лет. 9% респондентов ответили, что меняют автомобиль каждые 2-3 года. А еще 6% признались, что ни разу не меняли свое авто.

Среди причин продажи старого авто новосибирские автовладельцы назвали возможность купить более новый, выше классом автомобиль – таких было 25%. Еще 29% опрошенных сообщили, что меняют авто, когда хотят от него каких-то новых эмоций, чего-то нового. И только 12% респондентов признались, что продают старый и покупают новый автомобиль по причине поломки.

Задали автовладельцам и вопрос, какой стратегии лучше придерживаться при выборе нового автомобиля. Почти 50% опрошенных считают, что лучше покупать новый автомобиль с небольшой доплатой к сумме от продажи старого. Почти 20% считают, что лучше к деньгам за старый автомобиль приложить кредитные средства и купить авто значительно дороже. А 13% готовы сдать свой автомобиль в трейд-ин с небольшой доплатой.

Кстати, пандемия коронавируса тоже внесла свои коррективы в планы новосибирцев на смену авто. 47% респондентов сообщили, что пока отложили покупку нового автомобиля, но обязательно сделают это чуть позже. А 5% респондентов совсем отказались от мысли о смене авто.