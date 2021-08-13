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«Страшный прецедент»: комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде

News.ruиещё 4
13 августа 2021

«Страшный прецедент»: комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде
Фото: News.ruNews.ru

Десятки российских комиков записали видеообращение в поддержку их коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали за шутку о русских в контексте аренды жилья. Ролик опубликован на YouTube.

В съёмках поучаствовали Данила Поперечный, Михаил Шац, Денис Чужой, Илья Соболев, Александр Незлобин, Руслан Белый, Костя Пушкин, Слава Комиссаренко, Алексей Щербаков, Гарик Оганисян и другие.

Для комика есть наказание: если он рассказал несмешную шутку, то никто в этот момент не смеётся. Но за шутку нельзя лишать свободы, — говорится в обращении.

Юмористы уверены, что посадки за шутки — это «предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории».

Эти 10 суток, которые ему (Мирзализаде. — NEWS.ru) вменил суд? — это не страшное наказание, но страшный прецедент, — подчёркивают комики.

В конце они несколько раз повторили фразу: «Идрак не враг».

Мирзализаде получил 10 суток ареста по административному делу о разжигании вражды. В ходе заседания суда юморист подчеркнул, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но вины в разжигании вражды он не признал.

Причиной ареста стал рассказ комика о своём переезде и съёме квартиры в рамках монолога о сложностях аренды жилья для людей неславянской внешности. Его выступление заметил телеведущий Владимир Соловьёв, который назвал юмориста «грязью» и призвал возбудить против него уголовное дело о возбуждении ненависти.

Социология,Громкие уголовные дела ,Данила Поперечный,Илья Соболев,Руслан Белый,Алексей Щербаков,Михаил Шац,Владимир Соловьев,Александр Незлобин,
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