«Страшный прецедент»: комики записали видео в поддержку Идрака Мирзализаде

Десятки российских комиков записали видеообращение в поддержку их коллеги Идрака Мирзализаде, которого арестовали за шутку о русских в контексте аренды жилья. Ролик опубликован на YouTube.

Для комика есть наказание: если он рассказал несмешную шутку, то никто в этот момент не смеётся. Но за шутку нельзя лишать свободы, — говорится в обращении.

Юмористы уверены, что посадки за шутки — это «предпоследний шаг перед тем, как сжигать за научные теории».

Эти 10 суток, которые ему (Мирзализаде. — NEWS.ru) вменил суд? — это не страшное наказание, но страшный прецедент, — подчёркивают комики.

В конце они несколько раз повторили фразу: «Идрак не враг».

Мирзализаде получил 10 суток ареста по административному делу о разжигании вражды. В ходе заседания суда юморист подчеркнул, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но вины в разжигании вражды он не признал.