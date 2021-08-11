Навальному предъявили новое обвинение

Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией) обвинили в создании организации, посягающей на личность и права россиян. Наказание за это преступление предполагает до трех лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Речь идет о созданном им некоммерческом Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

«Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность», — цитирует Петренко Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 239 УК РФ, продолжается.

7 августа юрист ФБК Любовь Соболь покинула Россию спустя пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Она вылетела рейсом Москва-Стамбул. Сообщалось, что в Турции Соболь планирует сделать пересадку, однако конечный пункт ее маршрута неизвестен.