Путин поручил наладить мониторинг доходов бедного населения раз в полгода

С ноября правительство должно раз в шесть месяцев мониторить доходы малоимущих россиян — такое поручение кабмину дал Путин. Он также потребовал разработать дополнительные меры господдержки, чтобы доходы самых бедных слоев населения не падали. В июле инфляция в России побила рекорд и достигла 6,5%. Несмотря на это, Минэкономики сообщало, что в первом полугодии реальные доходы россиян выросли на 2,4%.

Фото: ТАСС ТАСС

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин поручил кабмину организовать мониторинг доходов малообеспеченных слоев населения. Сделать это нужно до 1 ноября.

Видео дня

Кроме того, правительству следует при необходимости «обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста». После создания системы мониторинг достатка бедных россиян профильные ведомства должны проводить раз в полгода.

В конце прошлого года Общественная палата по развитию агропромышленного комплекса выступала с предложением ввести продуктовые карточки для малоимущих россиян. В Совфеде посчитали такую меру избыточной, отметив, что сейчас для людей, находящихся за чертой бедности, существует достаточно различных мер господдержки.

Согласно данным Росстата, среднестатистической российской семье на проживание в 2020 году было необходимо 60,9 тыс. руб. Семьям с детьми, детьми-инвалидами или многодетным семьям нужно больше денег, чтобы свести концы с концами — 80,9 тыс. руб., 88,4 тыс. руб. и 84,9 тыс. руб. соответственно. При этом половина домохозяйств испытывают финансовые трудности: не могут справиться с неожиданными тратами, купить новую мебель на замену пришедшей в негодности, проводить недельный отпуск вне дома.

В первые три месяца 2021 года реальные располагаемые доходы населения продолжили сокращаться — уже четвертый квартал подряд, сообщал Росстат. По сравнению с докризисным первым кварталом 2020 года, они уменьшились на 3,6%. В то же время, по данным Росстата, денежные доходы на душу населения в номинальном выражении (без поправки на инфляцию и обязательные платежи) с января по март этого года выросли на 3% до 32,6 тыс. руб.

В августе Минэкономразвития отчиталось, что в первое полугодие экономические процессы в стране оживились, за ними начали восстанавливаться доходы граждан. Объем номинальных денежных доходов населения увеличился на 8,3% в годовом выражении. Частично рост доходов произошел за счет изменившейся методологии их расчетов. Реальные располагаемые доходы выросли на 2,4% в первые шесть месяцев и на 7,7% во втором квартале. В министерстве отмечали, что показатели могли бы быть выше, если бы не рекордная инфляция.

«Известия» со ссылкой на исследования FinExpertiza в июне сообщали, что Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Москва, Чукотка и Сахалин стали регионами-лидерами по расслоению доходов населения — в этих субъектах наблюдалось практически десятикратное расслоение между достатком бедных и богатых жителей.

Самое сильное неравенство в ЯНАО: самые обеспеченные жители округа зарабатывают в среднем 215,9 тыс. руб., что в 10,2 раза больше, чем самые малоимущие. В НАО разрыв составил 9,4 раза (201 тыс. против 21,3 тыс. руб.). В Москве, расположившейся на третьем месте в списке по неравенству доходов бедные граждане зарабатывают в среднем 20,3 тыс. руб.: это в 8,7 раз меньше, чем богатые (177,3 тыс. руб.).

В конце июля Центробанк сразу на 100 базисных пунктов повысил ключевую ставку в рамках борьбы с инфляцией, которая достигла показателя в 6,5%. Миллиардер Олег Дерипаска, комментируя решение регулятора, заявил, что такими методами ЦБ не сможет остановить рост цен, а добьется только стагнации.