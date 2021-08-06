Москве предрекли рост числа приезжих

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Российский политолог Екатерина Шульман в беседе с «Комсомольской правдой» предрекла рост числа приезжих в Москве, но попросила этого не бояться.

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По ее словам, в России идет урбанизация и более крупные города растут за счет миграции внутри страны. «Есть точки сверхнаселенности, а между ними — пустые пространства. Это выразительно видно на картах плотности населения. Там будут две твердыни — Москва и Петербург», — заявила эксперт.

Шульман вспомнила диалог между Алексеем Кудриным, который сейчас занимает пост председателя Счетной палаты, и мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Тогда градоначальник говорил, что рано или поздно все приедут жить в Москву и это необходимо рассматривать как преимущество.

«В реальности будет промежуточный вариант, потому что нельзя ввести новое крепостное право или прописку советского типа», — отметила она, добавив, что невозможно также допустить ситуацию, в которой жители со всей страны переехали бы жить только в Москву и Санкт-Петербург, Самару, Екатеринбург. По ее словам, это было бы чересчур трудно, потому что инфраструктура городов не справилась бы с таким потоком людей.

Шульман также сказала, что не стоит бояться увеличения количества мигрантов в России. Реальная статистика МВД показывает, что приезжие не совершают больше преступлений, чем местные жители. «Люди приезжают работать, они всего боятся, они довольно бесправные, поэтому, наоборот, менее склонны к криминалу, чем местные», — объяснила она.

В заключение политолог сказала, что Москву неизбежно ожидает «этническое разнообразие» и с этим уже сделать ничего невозможно.

Ранее директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер в интервью «Мосленте» рассказал о тонкостях взаимоотношений между москвичами и приезжими из ближнего зарубежья. По его словам, среднестатистический россиянин находится на стадии между бытовым расизмом и советской идеей «дружбы народов».