Профсоюзы обозначили обязательное условие четырёхдневки в РФ

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен только в том случае, если работники сохранят прежнюю заработную плату. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По его мнению, именно этот момент вызывает наибольшее количество вопросов у работодателей, которые выступают против перехода на четырехдневную неделю.

«Многие из них готовы ввести четырехдневку и даже трехдневку. Вот я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырехдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20 процентов их зарплаты»,— рассказал Шмаков.

Глава ФНПР отметил, что следует говорить не о рабочих днях, а о количестве рабочих часов в неделю. Он напомнил, что в Конституции указана 40-часовая рабочая неделя. Поэтому, по его мнению, нужно говорить о 35 или 36 часах работы в неделю или по-другому строить производственные графики. По мнению Шмакова, сделать выходными три дня можно, увеличив количество рабочих часов с восьми до десяти.

При этом, считает Шмаков, идея введения четырехдневной рабочей недели в России вряд ли будет реализована в ближайшие два года.