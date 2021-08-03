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Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен

Газета.Ruиещё 9
15 часов назад

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин высказал свое мнение о введении административных ограничений для сдерживания роста внутренних цен. "Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно", - заявил он в интервью РБК. При этом председатель СП подчеркнул, что действие подобных мер в течение "трех-четырех месяцев" может привести к другим дисбалансам. "В этом смысле я скорее за целевые субсидии населению на определенные виды товаров, за скидки для особо нуждающихся, адресную помощь", - отметил Кудрин. В ходе интервью глава Счетной палаты также назвал способ снизить уровень бедности в России как минимум вдвое и увеличить долю экспорта в российской экономике. Ранее он также выразил мнение, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила.

Кудрин назвал субсидии альтернативой регулированию цен
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Социология,Алексей Кудрин,Счетная палата,
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