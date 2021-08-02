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В России больше половины регионов ввели обязательную вакцинацию

Ura.Ruиещё 2
2 августа 2021

Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19
Фото: Ura.RuUra.Ru

Издание указывает, что 2 августа обязательную вакцинацию от COVID ввели в Карачаево-Черкесии. Она стала 43-м (из 85) отечественным регионом, в котором пошли на данные меры.

Обязательная вакцинация предусмотрена для работников здравоохранения, транспорта, торговли и туризма. Привиться от коронавируса должны 60% сотрудников соответствующих предприятий.

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Социология,Новости регионов,COVID-19,Google,Карачаево-Черкесская Республика,Россия,
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