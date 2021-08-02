Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК.
Издание указывает, что 2 августа обязательную вакцинацию от COVID ввели в Карачаево-Черкесии. Она стала 43-м (из 85) отечественным регионом, в котором пошли на данные меры.
Обязательная вакцинация предусмотрена для работников здравоохранения, транспорта, торговли и туризма. Привиться от коронавируса должны 60% сотрудников соответствующих предприятий.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.