Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Издание указывает, что 2 августа обязательную вакцинацию от COVID ввели в Карачаево-Черкесии . Она стала 43-м (из 85) отечественным регионом, в котором пошли на данные меры.

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