Названы самые подешевевшие в России продукты

Росстат назвал самые подешевевшие в России продукты. Ими оказались лимоны, лайм и чеснок, сообщает РБК.

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Отмечается, что средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне текущего года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30 процентов. Если по итогам первого полугодия 2020-го это были 189,4 рубля за килограмм, то в этом году — уже 131,9 рубля.

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок: цена упала почти на 10 процентов — с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

В исследовательской компании GfK отметили, что за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок — действительно одни из немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд.