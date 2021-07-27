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Названы самые подешевевшие в России продукты

Lenta.ruиещё 2
31 минуту назад

Росстат назвал самые подешевевшие в России продукты. Ими оказались лимоны, лайм и чеснок, сообщает РБК.

Названы самые подешевевшие в России продукты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что средняя цена за один килограмм лимонов в рознице в январе-июне текущего года снизилась по сравнению с тем же периодом 2020-го более чем на 30 процентов. Если по итогам первого полугодия 2020-го это были 189,4 рубля за килограмм, то в этом году — уже 131,9 рубля.

Подешевел в рознице в первом полугодии и чеснок: цена упала почти на 10 процентов — с 254,5 до 229,6 рубля за килограмм.

В исследовательской компании GfK отметили, что за последние шесть месяцев цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но лимоны, лайм и чеснок — действительно одни из немногих продуктов, которые демонстрируют противоположный тренд.

По данным Росстата, продукты питания в июне подорожали за год на 7,9 процента. Инфляция же в целом ускорилась до 6,5 процента, побив пятилетний рекорд. При этом более 60 процентов россиян тратят на продукты около 60,4 процента своего ежемесячного дохода.

Социология,Общество,Росстат,Россия,
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