У каждого 50-го москвича нашли психическое расстройство

Москва стала четвертой в рейтинге по количеству пациентов с психическими расстройствами. Об этом свидетельствуют статистика сборника Минздрава России, опубликованная РИА Новости.

Фото: Андрей Шерстнев / Коммерсантъ Андрей Шерстнев / Коммерсантъ

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в столичном регионе за 2020 год составил 2005 случаев, то есть каждый 50-й москвич имеет официально подтвержденный диагноз.

Больше всего пациентов с психическими расстройствами в стране из расчета на 100 тысяч населения нашли на Чукотке. Меньше всего — в Чечне. В сборнике уточняется, что всего в 2020 году было официально зарегистрировано более одного миллиона случаев психических расстройств, связанных с употреблением алкогольных напитков и синдромом зависимости от них.