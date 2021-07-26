Украина стала последней в Европе по доступности бензина

Украина заняла последнее место в рейтинге доступности бензина для граждан в странах Европы, свидетельствует исследование РИА Новости.

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Доступность бензина для потребителей зависит не только от цены на него, но и от доходов населения. Для оценки доступности топлива в разных странах был рассчитан объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители стран Европы, на основе данных официальной статистики, передает РИА «Новости».

Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 2,6 тыс. литров бензина. Россия оказалась на 16-м месте: наши сограждане могут приобрести на среднюю зарплату около 1 тыс. литров бензина Аи-95.

«Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 380 литров топлива, что почти в семь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,6 раза меньше, чем в России», – говорится в исследовании.

Также аутсайдерами рейтинга являются Румыния, Словакия, Белоруссия и Болгария.

Бензин на Украине один из самых дешевых в Европе, но низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения, подчеркивают аналитики. По дешевизне топлива среди стран Европы Украина оказалась на четвертом месте, литр бензина Аи-95 в пересчете на рубли обойдется в 80,3 рубля. Первое место у Казахстана – 34,3 рубля за литр, а второе у России, в среднем литр бензина в нашей стране стоит 49,1 рубля. Самое дорогое топливо в Европе продается в Нидерландах – 162,3 рубля за литр.