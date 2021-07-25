«Современник» изменил монолог Ахеджаковой после жалобы

В театре «Современник» изменили монолог Лии Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб». В речи актрисы увидели оскорбление ветеранов, рассказали СМИ.

«Из текста Лии Ахеджаковой убрали мат, оставив лишь слово «суки». Этот монолог Ахеджакова произносит, когда ее героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на Афганской войне», – сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Премьерный спектакль по пьесе екатеринбургского драматурга Рината Ташимова «Первый хлеб» состоялся 19 июля. Главную роль в нем играет Лия Ахеджакова. Именно в монологе актрисы и усмотрели оскорбление ветеранов: больше всего возмутила нецензурная лексика. Жалобу в прокуратуру и мэрию Москвы подала организация «Офицеры России». Также они усмотрели в спектакле «неприкрытую пропаганду однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества».

24 июля «Первый хлеб» был показан в третий и последний раз в этом сезоне: в августе «Современник» уходит на каникулы. В новом сезоне монолог Ахеджаковой будет звучать уже иначе.