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«Современник» изменил скандальный монолог Лии Ахеджаковой

РИА "ФедералПресс"
5 часов назад

В театре «Современник» изменили монолог Лии Ахеджаковой в спектакле «Первый хлеб». В речи актрисы увидели оскорбление ветеранов, рассказали СМИ.

«Современник» изменил монолог Ахеджаковой после жалобы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Из текста Лии Ахеджаковой убрали мат, оставив лишь слово «суки». Этот монолог Ахеджакова произносит, когда ее героиня оказывается пьяной на могиле мужа, погибшего на Афганской войне», – сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Премьерный спектакль по пьесе екатеринбургского драматурга Рината Ташимова «Первый хлеб» состоялся 19 июля. Главную роль в нем играет Лия Ахеджакова. Именно в монологе актрисы и усмотрели оскорбление ветеранов: больше всего возмутила нецензурная лексика. Жалобу в прокуратуру и мэрию Москвы подала организация «Офицеры России». Также они усмотрели в спектакле «неприкрытую пропаганду однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества».

24 июля «Первый хлеб» был показан в третий и последний раз в этом сезоне: в августе «Современник» уходит на каникулы. В новом сезоне монолог Ахеджаковой будет звучать уже иначе.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Лия Ахеджакова нецензурно рассказала, что думает по поводу голливудского ремейка «Иронии судьбы».

Социология,Ринат Ташимов,Генпрокуратура РФ,Правительство Москвы,ФедералПресс,Эхо Москвы,
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