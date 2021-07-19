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Опрос Superjob показал, что 44% россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

BFM.RU
1 час назад
В результатах видна тенденция — чем моложе респонденты, тем больше они выступают за четырехдневку. А высокооплачиваемые работники относятся к идее отрицательно, так же как и работодатели
44% россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели
Фото: DPA/ТАССDPA/ТАСС
Более 40% россиян выступили за введение четырехдневной рабочей недели — об этом свидетельствует опрос компании Superjob, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости. Но больше трети респондентов — против четырехдневки.
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Это далеко не первый опрос по поводу четырехдневной рабочей недели. И результаты каждый раз разные. Например, в 2019 году идею сократить время труда поддерживали 49% респондентов, опрошенных порталом Superjob, то есть почти половина. Прошлой осенью таких было уже 40%. Сейчас — 44%. И чем моложе опрошенные, тем привлекательнее для них четырехдневка: более половины из тех, кому еще нет 34 лет, выступили «за». И наоборот, чем старше — тем больше противников. А что особенно интересно: чем выше зарплата, тем меньше желания переходить на сокращенный график. И мотивация понятна: граждане опасаются, что если они будут работать меньше, то у них и снизится зарплата. Продолжает президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов:
Дмитрий Несветов, президент группы компаний «Диана»: «Многие занятые опасаются, что если нормативным образом будет введена четырехдневная рабочая неделя, соответственно, упадут доходы. То, что вопрос производительности труда — это вопрос всегда расчетный, иногда философский, я бы даже сказал, что опасения, что доходы у людей упадут в результате этого нововведения, мне кажется, вполне оправданны. И вообще, мне кажется, что сейчас эта инициатива в высшей степени несвоевременна и как-то немножко отдает социальным популизмом, потому что не в том состоянии экономика».
О переходе на четырехдневную неделю много говорил бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Сначала он просто предполагал, что в будущем такой график станет нормой. А в апреле уже предложил провести эксперимент — протестировать в отдельных регионах или компаниях. У работодателей, которых за последние годы Business FM не раз опрашивала, мнение обычно таково: в нашей стране и так достаточно много выходных. Если вспомнить, то еще относительно недавно была шестидневная рабочая неделя. И если давать людям дополнительный выходной, то сразу встает вопрос: за чей счет? Что же касается результатов опросов, то они неудивительны, комментирует глава «НДВ Групп» Александр Хрусталев:
Александр Хрусталев,глава компании «НДВ-Групп»: «Людей, которые приходят, и получают, и отрабатывают свою заработную плату, к сожалению, больше, чем людей, которые бьются на результат и которым важен каждый час, чтобы посвятить его работе. Поэтому статистика неудивительна. Поэтому если провести опрос: как вы рассматриваете, чтобы один час в неделю работать, открыв глаза и закрыв опять, и не вставать с постели, я думаю, вообще победит все, и 90% проголосуют. Поэтому я к этому отношусь достаточно плохо. Считаю, что в нашей стране это обсуждать в ближайшие 10-20 лет просто нельзя, потому что нам нужно пахать-пахать-пахать».
Недавно Исландия провела эксперимент по сокращению рабочей недели и назвала его результаты «ошеломляющим успехом». Исследование охватило более 1% от трудоспособного населения. Оно показало, что ни производительность труда, ни качество услуг не пострадали.
За исландцев можно порадоваться, но стоит учитывать, что эта страна по такому показателю, как ВВП на душу населения (данные ОЭСР), находится на десятом месте в мире, а Россия в пятом десятке. И, что важно, сотрудников не перевели на четырехдневку, они вместо классических 40 часов в неделю начали работать 35-36. То есть примерно на час в день меньше. Так и хорошие работники всегда могут договориться с начальством, чтобы, когда нужно, их отпускали пораньше, если они все успевают сделать. Главное, работать хорошо. И никаких проблем нет, это внутренние отношения в коллективе, куда государству, наверное, не обязательно вмешиваться.
Социология,Общество,Александр Хрусталев,Дмитрий Медведев,ОЭСР,Business FM,РИА Новости,
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