44% россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

Это далеко не первый опрос по поводу четырехдневной рабочей недели. И результаты каждый раз разные. Например, в 2019 году идею сократить время труда поддерживали 49% респондентов, опрошенных порталом Superjob, то есть почти половина. Прошлой осенью таких было уже 40%. Сейчас — 44%. И чем моложе опрошенные, тем привлекательнее для них четырехдневка: более половины из тех, кому еще нет 34 лет, выступили «за». И наоборот, чем старше — тем больше противников. А что особенно интересно: чем выше зарплата, тем меньше желания переходить на сокращенный график. И мотивация понятна: граждане опасаются, что если они будут работать меньше, то у них и снизится зарплата. Продолжает президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: