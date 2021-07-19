44% россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели

За исландцев можно порадоваться, но стоит учитывать, что эта страна по такому показателю, как ВВП на душу населения (данные ОЭСР
), находится на десятом месте в мире, а Россия в пятом десятке. И, что важно, сотрудников не перевели на четырехдневку, они вместо классических 40 часов в неделю начали работать 35-36. То есть примерно на час в день меньше. Так и хорошие работники всегда могут договориться с начальством, чтобы, когда нужно, их отпускали пораньше, если они все успевают сделать. Главное, работать хорошо. И никаких проблем нет, это внутренние отношения в коллективе, куда государству, наверное, не обязательно вмешиваться.