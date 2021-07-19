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Роскомнадзор предъявил новые требования к YouTube из-за канала Пушкова

News.ruиещё 10
1 час назад
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ролик Пушкова
Фото: News.ruNews.ru
Роскомнадзор требует от компании Google разблокировать канал сенатора Алексея Пушкова. Надзорное ведомство считает такие действия цензурой, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Речь идёт о программе «Постскриптум», где Пушков, по мнению РКН, обсуждал вопросы полового воспитания детей, а также отстаивал вопросы семейных ценностей.
Подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ, — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Роскомнадзор требует немедленно вернуть ролик. Сам Пушков обвинил сервис в цензуре, свой канал он ведёт теперь на Rutube.
На компанию составлено 11 протоколов за неудаление запрещённого в России контента. Судом рассмотрены пока три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что YouTube является лидером по количеству неудалённого противоправного контента. На видеохостинге не удалили порядка пяти тысяч запрещённых материалов, заявили в Роскомнадзоре.
Социология,Алексей Пушков,Роскомнадзор,Google,
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