Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ролик Пушкова

Речь идёт о программе «Постскриптум», где Пушков, по мнению РКН, обсуждал вопросы полового воспитания детей, а также отстаивал вопросы семейных ценностей.

Подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Роскомнадзор требует немедленно вернуть ролик. Сам Пушков обвинил сервис в цензуре, свой канал он ведёт теперь на Rutube.

На компанию составлено 11 протоколов за неудаление запрещённого в России контента. Судом рассмотрены пока три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн рублей.