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Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели

Газета.Ru
4 часа назад
Идею четырехдневной рабочей недели не поддерживают 34% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Основной довод тех, кто выступает против четырехдневки — вероятное падение доходов. При этом положительно оценивают сокращение рабочей недели 44% опрошенных.
По мнению 63% респондентов, за четыре рабочих дня они могут выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. О том, что за четыре дня нельзя справиться со всеми задачами, думают 24%.
В свою очередь 76% менеджеров по подбору персонала заявили, что в их компаниях не обсуждалась возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Еще 12% признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. Не исключили введение четырехдневки 5%. В 1% организаций такой режим работы уже введен, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к пятидневке
Исследование проводилось с конца июня до середины июля. В нем приняли участие 1 тысяча работодателей и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Социология,РИА Новости,
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