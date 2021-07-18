Треть россиян выступают против четырехдневной рабочей недели

Идею четырехдневной рабочей недели не поддерживают 34% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Основной довод тех, кто выступает против четырехдневки — вероятное падение доходов. При этом положительно оценивают сокращение рабочей недели 44% опрошенных.

По мнению 63% респондентов, за четыре рабочих дня они могут выполнить примерно такой же объем работы, как за пятидневную рабочую неделю. О том, что за четыре дня нельзя справиться со всеми задачами, думают 24%.

В свою очередь 76% менеджеров по подбору персонала заявили, что в их компаниях не обсуждалась возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Еще 12% признались, что думали об этом, но сочли переход на такой режим работы недопустимым. Не исключили введение четырехдневки 5%. В 1% организаций такой режим работы уже введен, а 3% работодателей сообщили, что вводили сокращенную рабочую неделю, однако в итоге вернулись к пятидневке