Продавцы и официанты сменили профессии

Каждый пятый велокурьер в России перешел на эту работу из-за пандемии. Раньше они трудились в торговле, гостиницах и общепите. Среди курьеров на личных авто - много таксистов, строителей и заводчан. Кто и почему нанимается в доставку, выяснили в совместном исследовании онлайн-ритейлер "Самокат" и сервис городской мобильности "Ситимобил" (исследование есть в распоряжении "РГ").

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Владимир Астапкович/РИА Новости

В опросе приняло участие более 3,3 тысячи человек из разных регионов. Как правило, это жители крупнейших городов. Девять из десяти курьеров - мужчины.

Почти 70 процентов велокурьеров составляет молодежь от 18 до 25 лет, тогда как на автомобиле подрабатывают люди более зрелого возраста: половина водителей - от 30 до 45.

Три четверти "велосипедистов" признались, что служба в доставке для них основная. Каждый пятый стал курьером из-за пандемии, потеряв прежнюю работу.

Более 20 процентов доставщиков на велосипедах - выходцы из сферы торговли. Примерно десятая часть - из гостиничного и ресторанного бизнеса. Столько же сотрудников пришли из строительства, промышленности, маркетинга и PR. Остальные - как правило, студенты: айтишники, экономисты и учащиеся ссузов, которые получают рабочие специальности.

Больше половины курьеров-водителей, наоборот, используют доставку как способ "подкалымить". Многие трудятся на предприятиях транспорта и связи, строительства и промышленности. У некоторых есть свой бизнес, в основном в сфере торговли и услуг.

Студентов среди автокурьеров очень мало - шесть процентов. Каждый пятый получает образование по рабочей специальности, почти столько же - в сфере IT и инженерно-технических наук, экономики и финансов.