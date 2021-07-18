Кто в России мог бы перейти на четырехдневку

Фото: © РИА Новости. Виталий Белоусов © РИА Новости. Виталий Белоусов

При этом, по мнению эксперта, такие отрасли, как здравоохранение и образование, перевести на такой график будет сложно.

"Если врач станет отдыхать три дня, доживет ли пациент до его прихода?" — задался он вопросом.

Кроме того, добавил Аникин, имеется риск, что в течение четырех дней придется работать сверхинтенсивно или трудиться в выходные дни под давлением руководства.

В апреле председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Ранее он заявил, что пандемия оживила эту идею, но переходить на такой график надо не в ущерб развитию экономики.