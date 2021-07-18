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Эксперт рассказал, кто в России мог бы перейти на четырехдневку

Прайм
1 час назад
В России на четырехдневную рабочую неделю могли бы перейти компании, которые занимаются консалтингом, маркетингом, программированием, рассказал "АиФ" старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин.
Кто в России мог бы перейти на четырехдневку
Фото: © РИА Новости. Виталий Белоусов© РИА Новости. Виталий Белоусов
При этом, по мнению эксперта, такие отрасли, как здравоохранение и образование, перевести на такой график будет сложно.
"Если врач станет отдыхать три дня, доживет ли пациент до его прихода?" — задался он вопросом.
Кроме того, добавил Аникин, имеется риск, что в течение четырех дней придется работать сверхинтенсивно или трудиться в выходные дни под давлением руководства.
В апреле председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев назвал перспективной идею возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе. Ранее он заявил, что пандемия оживила эту идею, но переходить на такой график надо не в ущерб развитию экономики.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев высказался летом 2019 года, будучи премьер-министром России, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве.
Социология,Общество,Василий Аникин,Дмитрий Медведев,ВШЭ,Аргументы и Факты,Россия,
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