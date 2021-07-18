Россиян после COVID-19 обследуют бесплатно

Россияне старше 18 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, смогут пройти углублённую диспансеризацию. Порядок направления на такое обследование утверждён приказом Минздрава , который вступает в силу 18 июля.

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Проверку назначат не раньше, чем через два месяца со дня выздоровления. Больницы сами составят списки граждан, которым положена углублённая диспансеризация. Информировать людей будут через территориальные отделения ОМС. Те, в свою очередь, разошлют уведомления через портал госуслуг и в смс-сообщениях. Предполагается, что диспансеризацию можно будет проходить, в том числе, по вечерам и по субботам.

Исследования проводятся в два этапа, при этом пациент вправе отказаться от отдельных процедур и осмотров. Если врачи заподозрят какие-то проблемы со здоровьем, они направят человека на дополнительные обследования и лечение.

Если в больнице нет лицензии на проведение определённых исследований, пациент сможет пройти их в другом учреждении, для чего ему должны выдать направление.

В первую очередь на углублённую диспансеризацию позовут россиян, перенёсших COVID-19 и при этом имеющих две и больше хронических неинфекционных болезни. В списке — высокое давление, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, сахарный диабет, бронхит, астма и последствия инсульта.