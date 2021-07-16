Учёные сравнили эффект от вакцин Sinovac и BioNTech

Исследование учёных показало, что антитела вырабатываются количеством в десять раз большим у тех людей, кто привился вакциной производства BioNTech, в отличии от отдавших предпочтение китайскому препарату Sinovac. Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что даже у переболевших коронавирусом естественным образом уровень вырабатываемых антител оказался таким же или даже выше, чем у привитых вакциной Sinovac.

Исследование, в котором были изучены образцы крови 1422 работников здравоохранения Гонконга, подтвердило, что производители препаратов верно указали их эффективность. У BioNTech показатель составляет 95%, а у Sinovac — 50,7%.

При этом специалисты подчеркнули, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие.

Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего, — цитирует издание ведущего исследователя Бенджамина Коулинга.