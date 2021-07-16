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Учёные сравнили эффект от вакцин Sinovac и BioNTech

News.ruиещё 2
2 часа назад
Исследование учёных показало, что антитела вырабатываются количеством в десять раз большим у тех людей, кто привился вакциной производства BioNTech, в отличии от отдавших предпочтение китайскому препарату Sinovac. Об этом сообщает South China Morning Post.
Учёные сравнили эффект от вакцин Sinovac и BioNTech
Фото: News.ruNews.ru
Издание отмечает, что даже у переболевших коронавирусом естественным образом уровень вырабатываемых антител оказался таким же или даже выше, чем у привитых вакциной Sinovac.
Исследование, в котором были изучены образцы крови 1422 работников здравоохранения Гонконга, подтвердило, что производители препаратов верно указали их эффективность. У BioNTech показатель составляет 95%, а у Sinovac — 50,7%.
При этом специалисты подчеркнули, что даже средний уровень защиты организма — это лучше, чем его отсутствие.
Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего, — цитирует издание ведущего исследователя Бенджамина Коулинга.
Ранее стало известно, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет, чтобы противостоять новому штамму коронавируса «дельта». При этом две дозы Sinovac эффективны против штамма «альфа», но не гарантируют достаточной защиты от «дельты». О результатах исследований учёных из Таиланда рассказал профессор медицинского факультета Чулалонгкорнского университета, доктор Тхирават Хемачутха.
Социология,
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