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Более трети чехов считают Россию угрозой

Газета.Ru
31 минуту назад
Доля граждан Чехии, считающих Россию угрозой ее безопасности, составила 37,7%, сообщает Центр изучения общественного мнения при институте социологии Академии наук страны.
Более трети чехов считают Россию угрозой
Фото: REUTERS/David W. CernyREUTERS/David W. Cerny
Социологи отметили, что наблюдают столь высокое число опасающихся России чехов впервые. Чаще всего угрозой безопасности РФ называли граждане в возрасте от 30 до 39 лет.
На втором месте по опасности в глазах чехов стоит Китай, который посчитали угрозой 17,1% респондентов. Третье место занимает США, на которые с опаской смотрят 10,3% жителей Чехии.
Опрос начался 29 мая 2021 года и закончился 13 июня, в нем приняли участие 957 человек старше 15 лет. Респонденты проживают во всех регионах Чехии и являются представителями разных профессий.
Предыдущее аналогичное исследование проводили в 2018 году. Тогда угрозой для Чехии Россию назвали 18% опрошенных.
Отношения между Прагой и Москвой резко обострились весной 2021 года, когда чешские власти обвинили Россию в организации взрыва, прогремевшего в 2014 году на военном складе в деревне Врбетице. После этого Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва в свою очередь объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Ранее Чехия отказала России в размещении на своей территории системы ГЛОНАСС.
Социология,В мире,РАН,Москва,Чешская Республика,Прага,Китай,Соединенные Штаты,
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