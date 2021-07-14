Более трети чехов считают Россию угрозой

Доля граждан Чехии, считающих Россию угрозой ее безопасности, составила 37,7%, сообщает Центр изучения общественного мнения при институте социологии Академии наук страны.

Фото: REUTERS/David W. Cerny REUTERS/David W. Cerny

Социологи отметили, что наблюдают столь высокое число опасающихся России чехов впервые. Чаще всего угрозой безопасности РФ называли граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

На втором месте по опасности в глазах чехов стоит Китай, который посчитали угрозой 17,1% респондентов. Третье место занимает США, на которые с опаской смотрят 10,3% жителей Чехии.

Опрос начался 29 мая 2021 года и закончился 13 июня, в нем приняли участие 957 человек старше 15 лет. Респонденты проживают во всех регионах Чехии и являются представителями разных профессий.

Предыдущее аналогичное исследование проводили в 2018 году. Тогда угрозой для Чехии Россию назвали 18% опрошенных.

Отношения между Прагой и Москвой резко обострились весной 2021 года, когда чешские власти обвинили Россию в организации взрыва, прогремевшего в 2014 году на военном складе в деревне Врбетице. После этого Прага выслала 18 российских дипломатов, Москва в свою очередь объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.