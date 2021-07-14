РФ вышла на четвертое место по заражению COVID в мире

По подсчетам организации, с 5 833 175 заболевшими страна опередила по этому показателю Францию, где число случаев инфицирования составляет 5 700 017 раз.
Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США — более 33,5 миллиона случаев. Далее в этом списке следует Индия (более 30,9 миллиона заболевших) и Бразилия (более 19 миллионов случаев).
За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.