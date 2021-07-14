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Россия вышла на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

РИА Новости
17 минут назад
Россия переместилась на четвертое место по количеству случаев заражения коронавирусом с начала пандемии, следует из официальной статистики на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 13 июля.
РФ вышла на четвертое место по заражению COVID в мире
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев© РИА Новости / Алексей Майшев
По подсчетам организации, с 5 833 175 заболевшими страна опередила по этому показателю Францию, где число случаев инфицирования составляет 5 700 017 раз.
Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США — более 33,5 миллиона случаев. Далее в этом списке следует Индия (более 30,9 миллиона заболевших) и Бразилия (более 19 миллионов случаев).
За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 19 566 пациентов. Как отметила замглавы Роспотребнадзора Елена Ежлова, от COVID-19 привиты более 28,6 миллиона россиян.
Социология,Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,Россия,
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