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Названа доля не готовых вакцинироваться ради путешествий россиян

Lenta.ru
1 час назад
Около половины россиян оказались не готовы вакцинироваться ради путешествий. Такая доля была названа в результатах исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
48% россиян отказались вакцинироваться ради путешествий
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В размещенном на сайте опросе приняли участие около четырех тысяч человек — половина из них назвали свое отношение к вакцинации отрицательным. 48 процентов россиян не собирается прививаться ради путешествий.
35 процентов респондентов уже сделали прививку от COVID-19 или планируют вакцинироваться в ближайшее время.
Ради личных поездок внутри страны готовы привиться три процента респондентов, ради путешествий к морю — два процента, а ради командировок — один процент.
Чтобы иметь возможность поехать за границу, пройти вакцинацию согласны четыре процента опрошенных. Семь процентов россиян заявили о готовности привиться, но только иностранным препаратом.
Ранее в июле стало известно, что большинство россиян решили поменять свои планы на отпуск из-за ужесточения ограничений в разных регионах страны. Об этом заявили более трети опрошенных. 12 процентов россиян предпочли заграничные курорты отечественным, так как все равно придется сдавать ПЦР-тест или делать прививку, 14 процентов вовсе решили отказаться от путешествий.
Социология,Общество,Lenta.ru,
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