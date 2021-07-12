48% россиян отказались вакцинироваться ради путешествий

Около половины россиян оказались не готовы вакцинироваться ради путешествий. Такая доля была названа в результатах исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру»

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В размещенном на сайте опросе приняли участие около четырех тысяч человек — половина из них назвали свое отношение к вакцинации отрицательным. 48 процентов россиян не собирается прививаться ради путешествий.

35 процентов респондентов уже сделали прививку от COVID-19 или планируют вакцинироваться в ближайшее время.

Ради личных поездок внутри страны готовы привиться три процента респондентов, ради путешествий к морю — два процента, а ради командировок — один процент.

Чтобы иметь возможность поехать за границу, пройти вакцинацию согласны четыре процента опрошенных. Семь процентов россиян заявили о готовности привиться, но только иностранным препаратом.