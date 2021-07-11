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Россияне стали тратить меньше в онлайн-магазинах

Ferra.ruиещё 7
12 часов назад
Россияне стали тратить меньше в онлайн-магазинах
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Специалисты “Русского стандарта” провели исследование, в рамках которого выяснилось, что россияне стали тратить меньше в интернет-магазинах.
Исследование проводилось на базе данных об онлайн-покупках, оплаченных картами банков в сети приема «Русского стандарта». Согласно опубликованным данным, доля покупок оплаченных картами в сети упала в первом полугодии 2021 года до 40%. Причем сообщается, что россияне стали делать больше покупок в онлайне по карте, а суммы при этом уменьшили. Так, еще два года назад средний чек за первое полугодие составил 2 082 рубля, в прошлом году он снизился до 1 469 рублей, а в 2021 году составил 1 229 рублей.
Отмечается, что такая тенденция положительно сказывается на росте сегмента интернет-покупок, так как увеличивает диапазон покупательской активности в сети.
Социология,
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