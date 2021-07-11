Россияне стали тратить меньше в онлайн-магазинах

Специалисты “Русского стандарта” провели исследование, в рамках которого выяснилось, что россияне стали тратить меньше в интернет-магазинах.

Отмечается, что такая тенденция положительно сказывается на росте сегмента интернет-покупок, так как увеличивает диапазон покупательской активности в сети.