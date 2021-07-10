В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украинцы захотели репараций от России и Германии

РИА Новости
39 минут назад
Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии и России, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
Украинцы захотели репараций от России и Германии
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина
Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы.
Кроме того, 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) опрошенных жителей страны одобрили идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.
Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.
В мае почти половина жителей Украины положительно оценили решение властей признать "борцами за независимость страны" участников "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), такой результат показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Социология,В мире,Украинская повстанческая армия,Россия,Украина,Германия,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители