Украинцы захотели репараций от России и Германии

Более половины жителей Украины выступают за требование репараций от Германии России , об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина © РИА Новости / Евгения Новоженина

Так, 61% (34,5% полностью и 26,6% частично) опрошенных поддержали требование компенсаций от Германии за преступления нацистов во время Великой Отечественной войны, при этом 31,5% респондентов выступили против подобной инициативы.

Кроме того, 55,3% (36,2% полностью и 19,1% частично) опрошенных жителей страны одобрили идею потребовать репарации от России за депортацию крымских татар и украинцев в сталинские времена, больше всего сторонников данной идеи оказалось в западных областях Украины (66,7%). Не поддержали такую идею 35,7% опрошенных.

Опрос проводился в мае-июне методом телефонного интервью, в исследовании приняли участие две тысячи респондентов.

В мае почти половина жителей Украины положительно оценили решение властей признать "борцами за независимость страны" участников "Украинской повстанческой армии" * (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в России), такой результат показал опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.