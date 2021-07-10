В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

С 12 июля в области приостановлено проведение массовых мероприятий в общественных местах. При этом политические мероприятия разрешены согласно закону «О выборах», число участников не может превышать 100 человек.

В регионе также ввели запрет на спортивные мероприятия с участием зрителей, исключение сделали лишь для стадиона «Ростов-Арена», максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов. Ограничения по заполняемости вводятся также для бассейнов, фитнес-клубов и аква-парков.В ресторанах и кафе за одним столом могут сидеть не больше четырех человек, если они не являются близкими родственниками.