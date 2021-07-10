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В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

Lenta.ru
7 часов назад
Власти Ростовской области ужесточили ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующие изменения в действующее постановление подписал губернатор региона Василий Голубев, сообщается на сайте областного правительства.
В Ростовской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 12 июля в области приостановлено проведение массовых мероприятий в общественных местах. При этом политические мероприятия разрешены согласно закону «О выборах», число участников не может превышать 100 человек.
В регионе также ввели запрет на спортивные мероприятия с участием зрителей, исключение сделали лишь для стадиона «Ростов-Арена», максимальная заполняемость трибун не должна превышать 50 процентов. Ограничения по заполняемости вводятся также для бассейнов, фитнес-клубов и аква-парков.В ресторанах и кафе за одним столом могут сидеть не больше четырех человек, если они не являются близкими родственниками.
Работодатели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет. Всего на дистанционку необходимо отправить не менее 30 процентов от общего числа сотрудников.
Социология,Василий Голубев,Ростовская Область,
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