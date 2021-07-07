Жители РФ назвали основные сферы применения искусственного интеллекта

Основная сфера применения искусственного интеллекта (ИИ) — медицина. 94% жителей России считают, что ИИ в медицине предлагает варианты лечения, но принимать решения должен человек, приводит данные ВЦИОМ

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По мнению 44%, использование ИИ для принятия решений в сфере государственного управления приведет к более справедливым решениям. Среди граждан старше 60 лет в этом уверены 52%. Полагают, что ИИ приведет к уменьшению затрат 24%, к оптимизации госаппарата — 22%.

Реже всего ИИ граждане стали бы применять в образовании. 92% полагают, что принятие решений в обучении должно оставаться за человеком, Лишь 5% передали бы принятие решений искусственному интеллекту.

Опрос по телефону проведен 2 3 июня 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%