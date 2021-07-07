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Пандемия подстегнула спрос россиян на платную медицину

Прайм
14 минут назад
Спрос россиян на платную медицину вырос на треть из-за новых ограничений по коронавирусу, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.
Пандемия подстегнула спрос россиян на платную медицину
Фото: © РИА Новости. Павел Бедняков © РИА Новости. Павел Бедняков
Аналитики проанализировали онлайн-спрос на платные медицинские услуги и выяснили, как новые ограничения и пандемия в целом влияют на онлайн-продажи в этой сфере.
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"Во второй половине июня, с 16 по 30 июня 2021 года, онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос на 28% по сравнению с первой половиной месяца. Именно на вторую половину июня пришлось большинство новых ограничений, обусловленных резким ростом заболеваемости коронавирусом: введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, распоряжения об обязательной вакцинации не менее 60% работников предприятий определенных сфер, разрешение московских властей отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказывающихся от вакцинации", — привели данные авторы исследования.
В результате, в пунктах вакцинации выстроились огромные очереди, а запись на бесплатную вакцинацию и сдачу ПЦР быстро заполнилась, поясняют аналитики. В то же время значительно увеличилась нагрузка на медицину по ОМС.
По их данным, все это заставило граждан чаще обращаться в платные клиники: во второй половине июня 2021 года по сравнению с соответствующим предыдущим периодом количество онлайн-транзакций выросло на 12%, а средний чек увеличился на 14% и составил 13 904 рубля.
Каждая новая волна коронавируса приводит к всплеску спроса на платные медицинские услуги "в онлайне", обращает внимание сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
В целом, если сравнивать онлайн-спрос на медицинские услуги с доковидной эпохой, можно констатировать, что количество обращений стало существенно больше, а вот средняя сумма онлайн-покупки серьезно снизилась, добавляет он.
"Думаю, это связано с тем, что люди активно используют возможности коммерческой медицины для решения текущих проблем — разовые консультации специалистов, прохождение ПЦР-тестирования и разовых исследований (анализ крови, КТ), вакцинации, при этом откладывая несрочные обследования и дорогие медицинские вмешательства "на потом", — заключил Спиридонов.
Социология,Общество,Дмитрий Спиридонов,Правительство Москвы,РИА Новости,
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