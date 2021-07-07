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Свыше 70% российских сотрудников постоянно перерабатывает

Газета.Ru
44 минуты назад
Более 73% трудоустроенных российских граждан регулярно сталкивается с переработками. Об этом следует из опроса "Росгосстрах жизнь" и hh.ru, передает газета "Известия". Загруженность на работе подтвердили 76% офисных сотрудников и 71% работающих из дома.\
Свыше 70% российских сотрудников постоянно перерабатывает
Фото: DepositphotosDepositphotos
Каждый второй из числа перерабатывающих соотечественников (каждый третий из числа трудоустроенных) делает это без дополнительной оплаты. Выяснилось, что чаще других не берут деньги за дополнительные часы юристы (81%) и работники финансового сектора (76%).
Еще бесплатно приходиться трудиться в нерабочие часы занятым в сфере управления персоналом и тренингов (72%), маркетинга, рекламы и PR (69%), а также топ-менеджерам (62%). При этом сотрудники транспортно-логистической отрасли, сферы искусства, развлечений и СМИ, молодые специалисты и представители IT-отрасли чаще отвечали, что просят денежную компенсацию за задержки на работе.
Ранее была названа самая привлекательная для трудовой миграции страна. В топ-10 вошли Австралия, Германия, Великобритания, Япония, Швейцария, Сингапур, Франция, Новая Зеландия.
Социология,Общество,Росгосстрах,газета "Известия",
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